Passione, esperienza e leadership il segreto per un’impresa di successo nell’hospitality. La storia di Lanfranco Pescante

Il settore dell’ospitalità nel corso del 2023 ha visto una forte crescita a livello internazionale, con un netto aumento delle prenotazioni online e della spesa media per ospite. I dati provenienti dall’analisi condotta da AlbergatorePro e Zucchetti in collaborazione con Federalberghi, ha sottolineato come anche i complessivi ricavi dell’hospitality nel 2023 siano cresciuti del 12,4% rispetto al 2022, con una netta ripresa del settore.

Attualmente, date le analisi positive, sono in molti a voler entrare nel settore dell’hospitality e ottenere di conseguenza un buon successo oltre che riscontro a livello finanziario. Accedere e prosperare nel campo però non è semplice e bisogna avere una forte determinazione, esperienza e anche una passione non indifferente per questo campo.





Abbiamo scelto di raccontare in questo articolo la storia di un imprenditore, Lanfranco Pescante, che con le sue capacità ma soprattutto con la sua dedizione e passione è riuscito ad avviare un’impresa nell’hospitality che opera a livello internazionale.

Esperienza: il primo fattore chiave per avere successo nel settore

Avviare un’attività di successo nel settore dell’hospitality richiede innanzitutto esperienza. Maturare esperienza nel campo permette di riuscire a comprendere bene come funziona il mondo dell’hospitality

Così è stato per Lanfranco Pescante che ha iniziato a lavorare da giovanissimo nel settore. Aveva, infatti, solo 15 anni, quando si è trasferito negli USA e ha iniziato a lavorare prima nella ristorazione, svolgendo le mansioni più basiche, come il lavapiatti e pulitore di tavoli ossia il cosiddetto: “busboy”.

Lavorare a contatto con questa realtà fin da giovane è stata la chiave di volta per riuscire a comprendere come funziona il settore, ma anche per sviluppare una passione che gli ha permesso di creare un progetto e trovare opportunità di crescita anche sulle difficoltà.

Infatti, la sua è una storia di prove, qualche errore (come succede a tutti), e forte caparbietà nel voler realizzare un progetto ambizioso che lo portasse a sviluppare un business nel campo dell’hospitality con una formula di successo a livello internazionale.

Passione e impegno: la chiave per un buon business

Quando si avvia un business, qualunque esso sia, è sicuramente importante unire alle proprie capacità anche due fattori molto importanti ossia la passione e l’impegno. Una delle qualità principali di Lanfranco Pescante è il suo riuscire a mettere insieme la passione al lavoro duro, acquisendo così nel tempo anche la giusta prospettiva su come far funzionare l’impresa.

Pescante sottolinea: “Tutti dovrebbero lavorare almeno un anno della loro vita nel settore dell’hospitality business, in quanto si tratta di un’esperienza che offre delle lezioni uniche che non si possono imparare da nessun’altra parte”.

Quando ha fondato il suo primo locale negli Stati Uniti, sono stati proprio la determinazione di non arrendersi mai e il desiderio di rendere la passione che aveva per il settore qualcosa di reale a portarlo alla realizzazione del suo sogno.

Un sogno che ha continuato ad evolversi grazie al successo avuto negli Stati Uniti. Infatti, successivamente Lanfranco Pescante ha espanso il suo business nel settore dell’ospitalità e ha avviato in Italia e in altri paesi in tutto il mondo attività proprie.

Oltre a lavorare in modo autonomo gestendo direttamente le sue strutture, ha aiutato anche altre persone ad entrare nel settore dell’hospitality grazie alla sua attività come consulente.

La giusta leadership per far crescere un business in modo sano

Infine, è molto importante anche un approccio corretto alla leadership. Ed è in quest’ambito che si è contraddistinto Pescante. Fin dai primi progetti imprenditoriali si è impegnato nel motivare il proprio team e nel guidare i suoi collaboratori lavorando in prima persona e dando di conseguenza il giusto esempio a chi lo circonda.

Secondo Pescante “bisogna lavorare in stretta vicinanza con i propri dipendenti e collaboratori, dimostrando un impegno costante e anche una disponibilità all’ascolto e al dialogo, che permette di crescere insieme e di motivarsi a vicenda per raggiungere sempre obiettivi più ambiziosi“.

Il suo ruolo di imprenditore e leader non l’hanno mai allontanato dal lavoro duro, che Pescante continua ancora oggi a svolgere, non esitando quando c’è bisogno di mettersi all’opera sul campo, mostrando di conseguenza come il vero successo di un’impresa, che sia nel campo dell’hospitality e non solo, possa essere determinato da collaborazione e rispetto.

La storia di Lanfranco Pescante ci permette di constatare come anche partendo dai lavori più basici se si ha passione, determinazione, voglia di mettersi in gioco e superare gli ostacoli anche quelli più difficili, si può avviare un’impresa di successo.

“L’importante è ricordarsi sempre il proprio percorso per riuscire a trovare con il giusto approccio la capacità di espandersi e crescere raggiungendo sempre traguardi più alti“.