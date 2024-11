Fumogeni durante Latina calcio-Casertana, Daspo per un tifoso

Nel quadro delle attività di contrasto alle condotte pericolose e violente commesse in occasione delle manifestazioni sportive, la polizia ha emesso un Daspo nei confronti di un supporter del Latina calcio, per i fatti accaduti durante l’incontro di campionato Latina calcio 1932-Casertana disputatasi nello scorso mese di agosto.

Durante la partita, nella curva dei tifosi locali l’uomo, un 33enne originario di Roma, si era dapprima travisato, indossando un passamontagna a copertura del volto e subito dopo si era reso responsabile dell’accensione e del lancio nel terreno di gioco di quattro fumogeni, una condotta posta in essere in spregio della normativa vigente e con potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.





L’attività investigativa posta in essere dalla Digos e la puntuale attività dalla polizia scientifica di Latina hanno permesso l’identificazione certa del soggetto, nonostante il tentativo di travisamento per impedire il riconoscimento.

Attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’impianto, e grazie ai filmati realizzati in campo dagli operatori di polizia scientifica, è stato infatti possibile ricostruire le condotte pericolose e giungere all’identificazione del responsabile che, dopo il lancio dei fumogeni e pensando di non essere ripreso, ha tolto il passamontagna consentendo agli operatori la ripresa a volto scoperto.

Il soggetto è stato denunciato dalla Digos per i reati di “divieto di caschi o altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento e possesso di artifizi e oggetti atti ad offendere”. A seguito della denuncia, il Questore di Latina ha quindi emesso nei suoi confronti il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di due anni.