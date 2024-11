Evade dai domiciliari per andare dalla fidanzata, 40enne arrestato

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, lo scorso 2 novembre i carabinieri della Stazione di ltri hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 40 anni, residente in paese, resosi responsabile di evasione dagli arresti domiciliari.

In particolare l’uomo, già tratto in arresto dai militari dell’Arma per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per questo sottoposto dall’autorità giudiziaria alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato rintracciato mentre si trovava presso l’abitazione della propria fidanzata, in assenza di una preventiva autorizzazione.





L’arrestato, così come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato accompagnato presso il suo domicilio sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari.