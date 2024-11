Doveva essere ai domiciliari, passeggiava sul lungomare di Formia: arrestato

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, lo scorso 2 novembre i carabinieri della Sezione Radiomobile di Formia hanno tratto in arresto un 56enne del posto, accusato di evasione.

ln particolare l’uomo, già tratto in arresto dagli uomini dell’Arma Forestale di Spigno Saturnia per il reato di incendio doloso e per questo sottoposto dall’autorità giudiziaria alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato rintracciato mentre stava passeggiando sul lungomare di Formia, in assenza di autorizzazione.





L’arrestato, così come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato nuovamente sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare.