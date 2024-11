Ciclista travolto e ucciso da un’auto, la vittima è il 67enne Danilo Roselli

Ennesimo incidente stradale con esiti mortali, in provincia di Latina. Si è verificato nella mattinata di martedì nel territorio di Cisterna, vedendo perdere la vita un 67enne ciclista originario dei Castelli Romani, Danilo Roselli.

Viaggiava insieme ad altri ciclisti lungo via Tivera, in direzione Doganella, quando, all’altezza di un’area di servizio, è stato travolto e ucciso da un’auto proveniente dalla direzione opposta, una Kia Rio condotta da una donna di 50 anni, che ha sbalzato il 67enne per diversi metri.





Ad occuparsi dei rilievi e del servizio di viabilità, gli agenti della polizia locale.