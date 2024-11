Si arrampica sul balcone per recuperare le chiavi, cade e muore

Dramma in provincia di Latina nella giornata di ieri, precisamente a Sabaudia, dove un uomo di 74 anni che pare avesse dimenticato le chiavi in casa, ha provato ad entrare nel proprio appartamento passando dal balcone di quello adiacente, posto al secondo piano di una palazzina in centro città.

L’anziano, però, pare abbia perso l’equilibrio cadendo nel vuoto facendo un volo di oltre 7 sette metri, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Immediato l’intervento da parte dei sanitari del 118 e anche delle forze dell’ordine, ma l’uomo pare sia morto sul colpo.