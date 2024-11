Attenzionate le aree degradate, un arresto e una denuncia

La Polizia di Stato – Questura di Latina prosegue nelle attività di contrasto alle situazioni di degrado in questo capoluogo, sulla base di una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.

I poliziotti della Squadra Mobile, nell’ambito di uno specifico servizio di controllo, hanno rintracciato in un’area del capoluogo, già segnalata per condotte criminali, un cittadino straniero colpito da un provvedimento di custodia in carcere emesso dal Tribunale di Roma poiché responsabile di rapina. Lo stesso è stato accompagnato in ufficio per la redazione degli atti di rito e successivamente trasferito presso la casa circondariale di Latina.





Inoltre, nella medesima circostanza, una donna è stata indagata in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di 5 grammi di cocaina.

I controlli descritti, in aggiunta alle attività straordinarie “Alto Impatto”, saranno ripetuti allo scopo di garantire un durevole effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali.