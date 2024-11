Prima la lite in famiglia, poi l’aggressione ai carabinieri: 22enne arrestato

Nella notte tra domenica e lunedì, su richiesta pervenuta al numero unico di emergenza 112, i carabinieri di Cisterna di Latina sono intervenuti in città per una lite in ambito familiare che ha visto protagonista un 22enne, già noto alle forze di polizia.

Appena giunti sul posto, i militari hanno riscontrato la presenza del giovane in evidente stato di alternazione psico-fisica e che, alla vista dei carabinieri, ha iniziato ad aggredirli e minacciarli. Nel frattempo agli operanti intervenuti si erano uniti i colleghi della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, provando a contenere il ragazzo. Peccato che, anziché calmarsi, il 22enne abbia afferrato un innaffiatoio contenente benzina, scagliandosi contro i carabinieri, raggiunti da calci, pungi e minacce in serie.





Nonostante i diversi tentativi, non essendo riusciti a far desistere il giovane i militari hanno provveduto a immobilizzarlo, vedendosi costretti a fare anche ricorso all’utilizzo dello spray al peperoncino. Alla fine, è stato arrestato in flagranza di reato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni.

A seguito dell’accaduto i carabinieri sono stati sottoposti a controllo medico presso l’ospedale di Aprilia, mentre in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto il 22enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma.