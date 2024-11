Pesca illegale, reti e trappole sequestrate al largo di Minturno

Nella mattinata di sabato, nell’ambito delle operazioni di controllo e vigilanza del mare a tutela delle specie ittiche, la guardia costiera di Gaeta ha effettuato un ingente sequestro di attrezzi da pesca illegali. Nello specifico, sono state sequestrate 36 nasse e 42 trappole consistenti in bidoncini di plastica e tubi di plastica, tutte abusivamente collocate e prive di segnalazione nelle acque antistanti il litorale di Scauri, nel comune di Minturno.

“L’operazione si inserisce nel più ampio quadro di iniziative volte a garantire il rispetto delle normative vigenti per la tutela della biodiversità marina”, evidenzia la Capitaneria. “L’uso di attrezzature non autorizzate rappresenta un grave rischio per gli ecosistemi ed è oggetto di costante sorveglianza da parte della guardia costiera”.





In seguito a questo sequestro, la guardia costiera svolgerà ora le appropriate indagini per identificare i responsabili della collocazione abusiva di questi attrezzi da pesca. L’obiettivo è di risalire agli autori e procedere con le sanzioni previste dalla legge.

“La guardia costiera di Gaeta – anticipa la Capitaneria – proseguirà le sue attività di vigilanza anche durante le festività, ribadendo l’impegno a garantire la sicurezza dei nostri mari e la salvaguardia delle specie marine, preziose per l’equilibrio dell’ambiente e il benessere delle comunità locali”.