Incidente all’incrocio, un’altra tragedia: muore un 45enne

Ancora un incidente stradale con esiti drammatici, in provincia di Latina. Si è verificato domenica pomeriggio sulla strada per i Monti Lepini, nel territorio di Priverno, vedendo morire il 45enne William Marras.

Nello schianto, avvenuto all’altezza di un incrocio, sono state coinvolte due autovetture. Oltre alla Toyota Yaris guidata dalla vittima, la carambola ha interessato un suv con al volante un uomo di 36 anni, mezzo su cui viaggiavano anche la moglie e i due figli minorenni.





L’auto guidata dal 36enne, proveniente da Frosinone e che procedeva in direzione Latina, giunta all’altezza dell’intersezione con via Torretta Rocchigiana ha impattato con il veicolo condotto dal 45enne, che proveniva da via Schito e si stava immettendo per via Torretta Marchiggiana in direzione Priverno. Marras è morto sul colpo, a nulla sono valse le procedure di soccorso eseguite dal personale del 118 intervenuto sul posto. Gli occupanti dell’altro veicolo, invece, sono stati trasportati presso l’ospedale di latina per le cure del caso.

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Priverno.