In giro in bicicletta mentre era ai domiciliari, arrestato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aprilia hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, per evasione, un 48enne, già noto alle forze di polizia e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Lo stesso, nella giornata del 31 ottobre scorso, era stato arrestato dai Carabinieri di Aprilia in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare personale emessa dal Tribunale Ordinario di Latina scaturita dal mancato rispetto delle prescrizioni impostegli attraverso la misura meno afflittiva del divieto del Comune di Aprilia a cui era sottoposto per il tentato furto di un’autovettura parcheggiata sulla via pubblica via ad Aprilia.





Nella giornata di ieri, mentre stavano eseguendo un servizio perlustrativo del territorio, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Aprilia ha notato il 48enne in sella alla sua bicicletta mentre andava in giro per le strade della città.

Pertanto, lo stesso è stato arrestato per evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo, all’esito del quale l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari.