“Devi spegnere il camino” la richiesta armato di pistola a salve

È successo nel pomeriggio del 31 ottobre in quel di Aprilia.

I carabinieri del posto hanno denunciato a piede libero un 42enne albanese che deve rispondere del reato di minaccia aggravata dall’uso delle armi.





A far scattare le indagini una querela presentata dalla persona offesa che raccontava come si fosse presentato nella sua abitazione un vicino intimando di spegnere il camino. Il tutto, secondo il racconto di chi ha sporto denuncia, era condito da un particolare non irrilevante: l’uomo era armato di pistola. Dopo il colloquio, a spaventarlo era stato proprio il rumore di uno sparo che lo aveva portato a lasciare la casa insieme ai gigli minorenni, prima di recarsi dai carabinieri e sporgere denuncia.

Una volta sul posto i militari hanno trovato un bossolo di una cartuccia a salve, sequestrata. La conseguente perquisizione effettuata dai militari dell’Arma non ha però permesso, di rinvenire la pistola che avrebbe utilizzato l’indagato.