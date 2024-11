Una task force per tentare di ritrovare la signora di 91 anni dispersa a Monte San Biagio da metà settimana.

In prima linea Vigili del Foco, Protezione Civile locale, Falchi Pronto Intervento, Croce Rossa, Wwf e Polizia Locale. Oltre venti persone per tentare di ritrovare la signora scomparsa.





Le ricerche sono concentrate nella parte adiacente la propria abitazione, collinare e fitta di vegetazione. Non è escluso che la donna fosse uscita per una passeggiata o per andare a caccia di funghi.