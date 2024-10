Pesca illegale, blitz della guardia costiera: sequestro e sanzione a Ponza

Nella tarda serata di martedì, i militari della guardia costiera di Ponza hanno sanzionato un pescatore sportivo intento ad eseguire la pratica illecita di utilizzare una fonte luminosa per accecare le prede.

Gli operatori, in attività di pattugliamento costiero nei pressi dell’isola di Zannone, hanno intravisto a grande distanza un bagliore in mare e, dirigendosi sul punto per verificare l’insolita circostanza, individuavano il pescatore all’atto di calare in mare un sistema artigianale di lenze (solitamente utilizzato per la cattura dei totani). I militari hanno quindi proceduto al sequestro dell’attrezzo e della lampada, elevando altresì una sanzione amministrativa nei confronti del soggetto.





“Questa operazione – sottolinea la Capitaneria di porto – si inserisce nell’ambito delle diverse attività di monitoraggio e controllo su tutta la filiera della pesca, dalla cattura al consumatore finale, mirate ad assicurare una pesca sostenibile per i professionisti e per i pescatori ricreativi, tutelando contestualmente l’habitat e le specie marine”.

“L’ufficio circondariale di Ponza e l’ufficio locale di Ventotene continueranno a vigilare sulle coste e nelle acque di competenza per prevenire la diffusione di condotte illecite in materia di pesca nonché a danno dell’ambiente marino e costiero”.