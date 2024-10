Anziano scomparso, è dramma: il cadavere trovato nei boschi

Un’uscita a funghi finita nel dramma, ogni flebile speranza è stata spazzata via: Augusto Battaglini, il 91enne di Sezze scomparso nella mattinata di sabato 26 ottobre durante una passeggiata nel bosco, è stato ritrovato cadavere.

Dopo l’allarme della famiglia, erano iniziate ricerche in lungo e in largo, concentrate nell’area di via Valle i Santi. Sulle tracce dell’anziano si erano messi i vigili del fuoco, carabinieri, unità cinofile, volontari della protezione civile e semplici residenti.





Il corpo del pensionato era a non molta distanza da casa, nella zona di Quarto la Macchia alto, in prossimità della località Casali. Nei paraggi, è stato rinvenuto anche il cestino per i funghi portava con sé. Per la restituzione della salma alla famiglia e la celebrazione delle esequie, si attende la formalità dell’esame autoptico.