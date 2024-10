Violazioni urbanistiche e paesaggistiche, casa sequestrata a Ponza

All’esito di mirati controlli effettuati a tutela dell’ambiente e del paesaggio dell’isola di Ponza, i carabinieri della Stazione locale e i colleghi del Nipaaf del Comando di Latina hanno deferito in stato di libertà due persone del luogo, comproprietarie di un’unità abitativa posta in zona sottoposta a vincoli paesaggistici.

Nello specifico, gli operanti hanno riscontrato che il manufatto, interessato da opere edili, è risultato difforme rispetto alle norme urbanistiche e paesaggistiche, con esubero della percentuale di cubatura autorizzata dal cosiddetto Piano Casa.





Per tali ragioni l’immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria competente. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a verificare eventuali responsabilità ricadenti sulla ditta esecutrice delle suddette opere.

“Nei prossimi giorni – anticipa il Comando provinciale dei carabinieri – proseguiranno i controlli nella giurisdizione della Compagnia di Formia al fine di monitorare il territorio anche sotto la particolare e delicata materia dell’abusivismo edilizio e delle violazioni in materia ambientale-paesaggistica”.