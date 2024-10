Formia, la premiazione dei giovani timonieri della Lega Navale Italiana

Si è tenuta sabato, presso la sezione di Ostia della Lega Navale Italiana, la premiazione del Campionato Zonale ILCA 2023. Sette le tappe disputate, nelle quali tutti gli equipaggi del Gruppo Sportivo Vela LNI Formia si sono notevolmente distinti nelle rispettive categorie. A premiare i timonieri saliti sul podio un’atleta d’eccezione, Caterina Banti, vincitrice di due ori olimpici in equipaggio con Ruggero Tita.

Giulia Spinosa si è piazzata al terzo posto girls U16 ILCA4, Niccolò Sparagna ha concluso in seconda posizione tra i boys U16 ILCA4, Davide Valerio secondo tra i boys U18 ILCA4 alle spalle del compagno di squadra. Sono saliti sul gradino più alto Federico Sparagna, campione zonale 2023 in ILCA 4 U18, e Giulia Tan Finazzi, anche lei campionessa zonale 2023 ILCA4 girls.





Davvero soddisfatto il tecnico Emanuele Montagna, che commenta così questa positiva chiusura di competizione: “Un campionato lungo e tortuoso che vede 5 ottimi risultati della squadra. I miei complimenti a tutti i ragazzi e un ringraziamento a tutte le famiglie per il supporto dato. Ormai sembra una tradizione entrare nei primi 3 posti in un campionato che dura 1 anno, ma non é scontato per nulla, anzi è solo il frutto di duro lavoro e tanto impegno. Non c’è che dire, sono orgoglioso dei miei ragazzi e non lo nascondo. Ora testa bassa come sempre e al lavoro per nuovi obiettivi!”.

Il presidente della Sezione, Emilio Civita, e il consiglio direttivo esprimono con orgoglio “la piena soddisfazione per i risultati raggiunti, che in questi anni hanno portato gli atleti del Gruppo Sportivo a rappresentare la città di Formia sempre più spesso in importanti manifestazioni, anche a livello internazionale”.