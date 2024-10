Formia, festeggiamenti per i cento anni della Tabaccheria Grossi

La Tabaccheria Grossi ha festeggiato un traguardo straordinario: i 100 anni di attività. Un secolo di storia e di servizio per la comunità, durante il quale ha rappresentato certamente un punto di riferimento per i cittadini di Formia e non solo.

La nascita della tabaccheria affonda le radici nel lontano 1924 quando Domenico Grossi, nonno dell’attuale titolare Mimmo, acquistò la licenza da una vedova di guerra, mandando avanti l’attività attraverso i periodi bui della crisi economico-finanziaria del 1929 e poi della guerra e del dopoguerra, fino ad arrivare agli anni ‘50 quando fu inserito il settore della fotografia, facendolo diventare uno dei più importanti centri in Italia, vantando una clientela con nomi di spicco tra cui Beniamino Gigli, Primo Carnera, Sara Simeoni, Livio Berruti, Roberto Frinolli, Salvatore Morale e Eddy Ottoz. Dal 1980, accanto alla presenza discreta di sua moglie Giulia De Meo, la storia della tabaccheria è proseguita con Antonio, padre di Mimmo subentrato poi nel 2006.





In occasione di questo importante anniversario anche il sindaco Gianluca Taddeo ha voluto rendere omaggio con parole di stima e gratitudine, facendo visita, insieme all’assessore alle Attività Produttive, Francesco Traversi, allo storico locale situato in via Vitruvio, n.94, che martedì sera ha festeggiato la ricorrenza in un clima di festa e di grande emozione tra parenti, amici e conoscenti.

Il sindaco ha elogiato la famiglia Grossi “per la dedizione e la capacità di portare avanti l’attività attraverso generazioni, mantenendo viva una tradizione che, in un mondo in continua evoluzione, è diventata simbolo di stabilità e continuità per il quartiere”. Ha ricordato come la tabaccheria abbia visto cambiare il paese e come, nonostante i mutamenti, sia rimasta un punto fermo per la gente, contribuendo al tessuto sociale e culturale della comunità.

Un momento di condivisione che non solo celebra un’attività commerciale longeva, ma anche i valori di impegno e appartenenza, a cui hanno partecipato numerosi cittadini per esprimere il proprio affetto e riconoscimento alla famiglia.

“Alla tabaccheria Grossi, un esempio di dedizione e servizio alla comunità, che ha attraversato cento anni, mantenendo vive tradizione e qualità, ma sempre cogliendo i cambiamenti del tempo. Con gratitudine e auguri per il futuro”: queste le parole incise sulla targa consegnata dal primo cittadino ai titolari.