Formia, due giornate dedicate alla festa di Halloween

Due giornate a Formia dedicate alla festa di Halloween. Due eventi molto attesi da bambini, ragazzi e adulti patrocinati dal Comune di Formia e promossi dalla Pro Loco. Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 21:00, presso la Corte Comunale (ingresso da via dei Carmelitani), è in programma la mostra d’arte coordinata dall’artista e pittrice Palma Aceto, dal titolo “La Notte dei Sospiri” che prevede un percorso suggestivo all’interno della galleria comunale e corte con interventi teatrali, esperienze multisensoriali e suggestioni spettrali. L’allestimento è a cura di Anna Musico e Adriano Masi dell’Associazione Arte e Mestieri.

Il 31 ottobre, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, si terrà la “Festa incantata di Halloween”, durante la quale gli attori dell’associazione culturale teatrale “La Matassa” intratterranno i bambini e i ragazzi con giochi collettivi e intermezzi. Saranno due occasioni di aggregazione e socializzazione per tutti.





Il termine Halloween deriva da “All Hallows eve”, la vigilia di tutti i Santi. Questa festa corrisponde al capodanno celtico, il passaggio dall’estate all’inverno in cui le forze estive ed invernali si scambiano, le forze terrene ed ultraterrene si incontrano. Il passaggio vecchio – nuovo. Il festeggiamento di un nuovo anno e di cose nuove. Significa anche entrare in contatto con la parte ombra di noi, vederla, accettarla e trasformarla. La luce contiene il buio. Il buio, la luce. In Italia, l’uso delle zucche risale all’anno 1000 e questa festa era denominata “La festa del purgatorio”. Attraverso le cocce di zucca ci si purificava. Anche la leggenda irlandese di Jack O’ Lantern porta la zucca come simbolo ma già in Sardegna, Calabria, Puglia, Sicilia, Abruzzo e Friuli queste cocce di zucca si mettevano fuori dalla porta di casa per scacciare le negatività della vita.