Assalto con minacce al kebabbaro, Daspo urbano per tre giovani di Latina

Nell’ambito dell’attività di contrasto ai fenomeni violenti commessi nei luoghi della movida, la polizia di Latina ha emesso tre Daspo urbani nei confronti di tre giovani latinensi, rispettivamente classi 1995, 1998 e 2003, che nelle scorse settimane avevano minacciato l’esercente di un kebab e gli avevano danneggiato il locale a seguito del rifiuto di servire alcol.

I tre responsabili, di cui uno già noto alle forze di polizia per i suoi trascorsi, erano stati individuati a seguito delle indagini degli investigatori della Squadra Mobile ed erano stati denunciati all’autorità giudiziaria per minacce e danneggiamento.





Nella giornata di martedì, in parallelo alle attività di polizia giudiziaria, sono state emesse le misure di prevenzione personale, che mirano a dare una risposta anche in termini di deterrenza ai fenomeni di violenza che comportano pregiudizi per l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riguardo ai fenomeni di violenza urbana che si verificano nei luoghi di aggregazione giovanile.

Per i tre responsabili scattano così i divieti di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, ed affini ricadenti nelle zone del centro cittadino.

I provvedimenti emessi hanno la durata di tre anni nei confronti di uno dei responsabili, in quanto soggetto già recidivo, e di due anni per gli altri due soggetti. In caso di violazione, i destinatari rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.