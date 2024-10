Aggredito ad un distributore da un tizio con un’ascia

58enne minacciato da un individuo con un’ascia: danneggiata la sua autovettura

Nella notte tra domenica e lunedì ad Aprilia, i Carabinieri della Stazione di Campoverde sono intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa, su richiesta di un cittadino classe 66 residente a Nettuno.

Il 58enne riferiva che, poco prima, si era fermato a un distributore di benzina per fare rifornimento della propria autovettura, e scendendo dalla macchina aveva notato un individuo che in evidente stato di alterazione psicofisica, uscendo da un vicino gazebo con in mano una maschera di halloween e brandendo un’ascia lo aveva aggrediva più volte senza riuscire a colpirlo costringendolo a rifugiarsi all’interno della propria autovettura.





L’aggressore, pertanto, colpiva l’autovettura più volte danneggiando il finestrino lato guida e il parabrezza, prima che la vittima riuscisse a mettere in moto e darsi alla fuga.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia ad identificare l’aggressore anche grazie alle videocamere del sistema di sicurezza del citato benzinaio e di quelle Comunali.