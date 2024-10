Nell’auto (senza assicurazione) con un coltello a serramanico: 32enne denunciato

Nella tarda mattinata dello scorso 25 ottobre, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terracina hanno denunciato, in stato di libertà, un 32enne del luogo.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico.





L’attività di ricerca, estesa al veicolo in uso all’uomo, ha permesso di rinvenire sul sedile anteriore, lato passeggero, un tubo metallico abbastanza lungo.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Inoltre, si è proceduto al sequestro amministrativo del veicolo in uso all’indagato, poiché sprovvisto di copertura assicurativa. Pertanto, si è proceduto a denunciare l’uomo in stato di libertà, per il reato sopra citato.