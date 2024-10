Furto notturno in casa, a Fondi due arrestati e un denunciato

I carabinieri della Tenenza di Fondi hanno arrestato, in flagranza di reato, due cittadini stranieri. Rispettivamente di 45 e 39 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine, sono accusati di furto in abitazione aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, in concorso tra loro e con un terzo uomo, successivamente identificato dai militari dell’Arma.

Nello specifico, venerdì notte, intorno alle 3, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della Tenenza hanno sottoposto a controllo un soggetto che, con uno zaino in spalla, aveva raggiunto con andatura veloce un’autovettura, intestata ad una terza persona, parcheggiata sulla pubblica via, alla guida della quale vi era un altro uomo.





La conseguente perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire nello zaino dell’uomo sottoposto a controllo banconote indiane, per un importo equivalente a circa 60 euro, diversi monili d’oro, documenti ed effetti personali. Il tutto è risultato provento di un furto consumato poco prima, all’interno di un’abitazione posta al piano terra di uno stabile ubicato in una strada vicina a quella dell’avvenuto controllo. Nel medesimo contesto, sotto il sedile anteriore, lato passeggero, è stato rinvenuto un tubo in metallo, verosimilmente utilizzato come attrezzo atto allo scasso, sottoposto a sequestro.

I successivi approfondimenti investigativi, condotti nell’immediatezza dei fatti, hanno permesso ai carabinieri del comandante Alessandro Ragni di identificare anche un terzo complice, non presente sul posto all’atto del controllo.

In tale cotesto è altresì emerso che uno degli autori del furto, sottoposto a controllo, era anche ricercato per la notifica della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico, emessa a suo carico dall’Ufficio Gip del Tribunale di Latina e in carico al Commissariato di polizia di Fondi.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati sono stati ristretti presso le camere di sicurezza della Tenenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.