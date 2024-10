Carrozzeria abusiva a Monte San Biagio: sequestro e denuncia

Nei giorni scorsi, a seguito di una verifica in materia di prevenzione e repressione di reati ambientali effettuata presso una carrozzeria situata nel Comune di Monte San Biagio, militari del Nipaaf del Gruppo carabinieri forestale di Latina, hanno accertato come tale attività non fosse supportata da titoli abilitativi.

In particolare, i militari hanno appurato che non era stata rilasciata l’autorizzazione all’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti inerenti alla verniciatura degli autoveicoli e non era presente l’autorizzazione allo scarico dei reflui industriali nel suolo e nelle acque superficiali, il tutto in violazione della normativa ambientale.





Poiché la suddetta attività produttiva è risultata del tutto abusiva, dato che non era nemmeno supportata da idonea Scia commerciale presentata al Comune di Monte San Biagio, relativa all’inizio dell’attività produttiva, i militari procedevano al sequestro dell’intero immobile adibito a Carrozzeria delle dimensioni di circa 340 metri quadrati.

Deferito all’autorità giudiziaria, per le suddette ipotesi reato, il titolare dell’attività di carrozzeria.