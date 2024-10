Truffa delle case vacanze, Sperlonga ancora nel mirino

I carabinieri di Sperlonga hanno chiuso il cerchio attorno ad un’indagine scaturita a seguito delle denunce emerse ad agosto scorso, quando, tre persone di origini campana hanno presentato querela per aver pagato l’acconto di 500 euro a seguito di annuncio web per una casa vacanza che in realtà non esisteva.

Al termine delle indagini i carabinieri hanno constatato come i bonifici venivano incassati da un conto intestato ad una donna ignara di quanto stesse accadendo. Da questo, i soldi venivano trasmessi a tre delle quattro persone coinvolte. A questo punto, i tre, versavano a loro volta gran parte della somma ad una quarta persona coinvolta che, probabilmente era la mente del gruppo. Le persone denunciate hanno tutte un’età compresa tra i 21 e i 32 anni e devono rispondere del reato di truffa in concorso.