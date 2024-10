Rapina a mano armata in due farmacie, indagini ad Aprilia

Lavoro a tutto campo per i carabinieri di Aprilia che stanno indagando su due rapine avvenute nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Due le persone entrate in azione in entrambi i casi in cui sono state prese di mira due farmacie. Una delle due persone coinvolte era armata. Ma a far catalizzare le indagini verso una direzione ben precisa, pare sia stato il modus operandi dei malviventi: dopo aver ottenuto la consegna di denaro contante e aver acciuffato dei farmaci, si sono allontanata velocemente a bordo di un’automobile.





Proseguono le indagini con l’obiettivo di arrivare ad identificare i due rapinatori.