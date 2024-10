Ai domiciliari ma a spasso per il paese, denunciato

Fermato un uomo di 63 anni di Sermoneta, sorpreso per le strade cittadine, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel corso del pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Sermoneta hanno deferito, in stato di libertà, per il reato di evasione, un uomo di 63 anni del luogo, a loro nota, sorpreso a passeggiare per il paese, dopo essersi allontanato dalla propria abitazione, dove era sottoposto agli arresti domiciliari, in assenza di autorizzazione.





Pertanto, ferma restando la presunzione di innocenza, si è proceduto a denunciare l’uomo in stato di libertà, documentando la mancanza riscontrata.