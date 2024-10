Incendio in casa, ultracentenaria salvata dai carabinieri

Nel corso della mattinata di martedì i carabinieri della Stazione di Sonnino, allertati dal 112, sono intervenuti in località Capocroce in soccorso di un’anziana ultracentenaria: nella sua abitazione si era sviluppato un principio di incendio, dovuto ad un incidente domestico accaduto per cause in corso di accertamento.

Le fiamme, che hanno parzialmente interessato un locale dell’immobile, sono state domate dai vigili del fuoco di Terracina. Sul posto è intervenuto anche personale del 118, che a scopo precauzionale ha trasportato la donna presso l’ospedale Fiorini di Terracina, per gli accertamenti del caso.