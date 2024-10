Furto in un camper, denunciato un uomo

Nella mattinata del 21 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia, al termine delle attività di indagine a seguito del furto all’interno di un camper, in sosta sul lungomare di Sabaudia, avvenuto lo scorso 18 ottobre in danno di una 25enne di nazionalità tedesca, hanno deferito, in stato di libertà, un 27enne dell’Agro Pontino, già noto alle Forze di Polizia.

Nella circostanza, l’indagato, identificato sulla scorta delle informazioni fornite nell’immediatezza dalla persona offesa, forzò la portiera del predetto veicolo, impossessandosi della borsa della donna, contenente documenti e denaro contante.