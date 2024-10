Dispenser d’acqua nella ristorazione: tutti i benefici dell’acqua di rubinetto a tavola

In un settore competitivo come quello della ristorazione, bar, hotel e locali devono puntare sulla qualità, sull’efficienza e sulla sostenibilità. In questo contesto l’acqua gioca un ruolo chiave, non solo come risorsa fondamentale al servizio ma anche come segno di attenzione all’ambiente.

L’adozione di dispenser d’acqua microfiltrata che si collegano alla rete idrica e purificano l’acqua del rubinetto sta diventando una scelta sempre più diffusa per offrire un servizio impeccabile, economico e a basso impatto ambientale.





L’acqua alla spina permette infatti di eliminare l’uso di bottiglie in plastica, ridurre la filiera e fornire un prodotto di qualità superiore a chilometro zero. I dispenser moderni sono una soluzione che risponde alle esigenze di ristoratori e clienti, garantendo acqua fresca, sicura e personalizzabile in base alle preferenze, dalla naturale alla frizzante.

Vantaggi tecnologici e funzionali dei dispenser acqua

I dispenser acqua per ristoranti e hotel migliorano la qualità dell’acqua del rubinetto attraverso la microfiltrazione: un sistema di barriere ai carboni attivi e l’irraggiamento con UV elimina il cloro e altri residui potenzialmente dannosi e corregge il gusto dell’acqua, rendendola più gradevole al palato e perfetta per il consumo quotidiano.

L’installazione è semplice: basta una connessione alla rete idrica e una presa di corrente. I dispenser acqua possono essere integrati in diversi spazi, dai grandi ristoranti ai piccoli bar, grazie a soluzioni flessibili sotto lavello o a modelli che si collocano a distanza dal punto di erogazione, in un locale attiguo o una cantina.

Un altro aspetto importante (e che spesso desta qualche preoccupazione) è la manutenzione. I dispenser acqua moderni richiedono interventi minimi, spesso inclusi nel costo di noleggio, e offrono un sistema di erogazione continuo e affidabile, senza la necessità di effettuare ordini frequenti di bottiglie realizzate in PET.

Sostenibilità e risparmio: il valore aggiunto dei dispenser d’acqua nella ristorazione

La sostenibilità è diventata un argomento sensibile per la maggior parte dei consumatori, che preferiscono le attività impegnate nella riduzione del proprio impatto ambientale. I dispenser d’acqua rappresentano una soluzione eco-friendly, poiché riducono drasticamente l’uso di plastica monouso e semplificano la gestione interna dei rifiuti.

Eliminando il trasporto e lo smaltimento delle bottiglie d’acqua si riduce l’impronta di carbonio del ristorante e si contribuisce alla lotta contro l’inquinamento, rendendo il servizio non solo più efficiente ma anche più rispettoso del Pianeta e del suo futuro.

Inoltre il risparmio economico che offrono è significativo: mentre l’acquisto di bottiglie comporta una spesa crescente con l’aumentare del consumo, con il dispenser più si beve, più si risparmia. Anche in termini di gestione eliminare lo stoccaggio delle bottiglie libera spazio nei frigoriferi e nelle dispense, semplificando il lavoro del personale.

I modelli più avanzati offrono funzioni innovative come l’erogazione programmabile, che consente di riempire automaticamente caraffe e bottiglie ottimizzando i tempi di servizio.

L’acqua microfiltrata può essere servita in eleganti bottiglie di vetro personalizzate con il logo del ristorante, contribuendo a migliorare l’immagine del locale e rafforzando la percezione di qualità e attenzione all’ambiente.

Dispenser acqua anche al ristorante stellato

Un altro aspetto spesso sottovalutato è l’impatto che l’acqua di alta qualità ha nella preparazione delle bevande e dei piatti. Dai cocktail agli infusi l’acqua microfiltrata è quella che garantisce risultati migliori. Nel caso di drink alcolici invece la purezza dell’acqua incide sulla bontà del ghiaccio, fondamentale per non alterare il gusto del cocktail. Allo stesso modo l’acqua priva di impurità migliora la resa di caffè, tè e tisane, esaltando il sapore delle miscele e offrendo un’esperienza più raffinata per i clienti.

Questo ragionamento si applica anche alla cucina: gli chef dei ristoranti gourmet sanno bene quanto l’acqua sia cruciale per molte preparazioni. Dalla cottura di verdure al vapore alla bollitura di pasta e riso, fino all’idratazione di brodi e salse, l’acqua microfiltrata non altera i sapori delicati degli ingredienti. In una cucina professionale la qualità dell’acqua può fare la differenza. Questo tipo di attenzione ai dettagli non può che contribuire a elevare ulteriormente la reputazione del ristorante.