Tentato furto in un’attività di Aprilia, un giovane denunciato. Caccia ai complici

Nella giornata di sabato, i carabinieri della sezione Radiomobile di Aprilia sono intervenuti presso un esercizio commerciale cittadino, da dove era giunta la segnalazione di un furto in atto.

Nei pressi dell’attività, i militari dell’Arma hanno rinvenuto un’autovettura oggetto di furto lo scorso 18 ottobre presso il Commissariato di polizia di Genzano di Roma. All’arrivo del titolare dell’esercizio, dopo aver effettuato sopralluogo e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, gli operanti hanno avuto modo di appurare che quattro soggetti, nel tentativo di introdursi all’interno dell’immobile, avevano danneggiato la porta antipanico posta sul retro.





Le immediate ricerche hanno permesso di individuare in una strada vicina uno dei malviventi, un 23enne residente ad Aprilia. A seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di oggetti utilizzati per la realizzazione dell’evento criminoso e riconosciuto dalla visione delle telecamere dell’attività commerciale.

Pertanto il 23enne è stato deferito in stato di libertà per tentato furto in concorso. Indagini in corso da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia per individuare gli altri autori del tentato furto.