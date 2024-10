Nella nottata di sabato, i carabinieri della Stazione locale e del dipendente Nucleo operativo radiomobile sono intervenuti presso un’abitazione di San Felice Circeo di proprietà di un 37enne tunisino. L’uomo era in arresto cardiocircolatorio per via dell’abuso di sostanze stupefacenti.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno proceduto alle manovre di rianimazione, trasportando successivamente il 37enne prima presso l’ospedale di Terracina e poi presso quello di Latina.