Sventato suicidio dal cavalcavia, donna salvata da carabiniere e passante

Nel tardo pomeriggio di venerdì, tramite il numero unico per le emergenze 112, alla centrale operativa del reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia è pervenuta una richiesta di intervento da parte di un cittadino che, transitando in strada, aveva notato una ragazza mentre scavalcava la barriera di protezione di un cavalcavia.

Ricevuta la segnalazione, è stata immediatamente attivata la pattuglia presente in zona, impegnata in un servizio di controllo del territorio. Tuttavia, il primo a giungere sul posto è stato il comandante della sezione Radiomobile del reparto territoriale dell’Arma che, supportato dal passante che aveva precedentemente richiesto l’intervento, è riuscito a trarre in salvo la ragazza, bloccandola ed evitando che portasse a compimento l’insano gesto.





Successivamente la giovane donna è stata affidata al personale sanitario giunto sul posto, che ha provveduto a trasportarla presso l’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina per i controlli e cure del caso, scortata dai militari della sezione Radiomobile di Aprilia, giunti sul posto per fornire supporto al loro comandante.