Frontale tra auto nel Sud pontino: due morti, grave un bambino

Due morti, un 81enne e un 52enne, e un bambino di 14 anni ferito. Questo il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a Santi Cosma e Damiano, nell’area dell’ex ferrovia.

L’anziano, Armando Puoti, era alla guida di un’Audi, mentre il 52enne, Massimiliano Tirimbò, si trovava al volante di una Panda. I veicoli sono rimasti coinvolti in un impatto frontale avvenuto intorno alle 12. Nulla da fare, per salvare i conducenti. Il minore è stato invece ricoverato in un ospedale di Roma, in prognosi riservata.





Oltre alla polizia locale, ai carabinieri e ai sanitari del 118, sul luogo del sinistro hanno operato i vigili del fuoco.

FOTOGALLERY A cura di Renato Olimpio