Cocaina e hashish in casa, arrestato un 30enne di Latina

Nella giornata di venerdì la polizia ha tratto in arresto un 30enne originario di Latina, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

All’arrivo degli investigatori della Squadra Mobile l’uomo, soggetto già noto alle forze dell’ordine in quanto gravato da precedenti specifici, ha tentato di disfarsi di 13 dosi di cocaina, gettandoli dalla finestra. Ma senza sapere che proprio sotto al balcone erano già appostati gli operatori della polizia, che oltre a registrare il movimento hanno provveduto a recuperare lo stupefacente.





Nell’abitazione, gli uomini della Questura hanno recuperato ulteriori 20 dosi di cocaina, quasi mezzo etto di hashish e 1.100 euro contanti. Parte dello stupefacente era custodito all’interno di una cassaforte che è stata trasportata in Questura e qui forzata per accedere all’interno e recuperare la droga. Oltre a droga e denaro veniva recuperato vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi: un coltello con lama richiudibile della lunghezza totale di circa 32 centimetri intrisa di sostanza tipo hashish; una bustina di carta con all’interno circa 20 grammi di sostanza da taglio; due rotoli di buste cellophane integre; un rotolo di carta argentata; un bilancino di precisione funzionante; due buste in cellophane con ritagli circolari all’interno; una busta in cellophane uguale a quelle dei due rotoli con ritagli circolari; una busta in cellophane nero circolare di grandi dimensioni, con all’interno evidente segno di polvere bianca; una forbice

Oltre a detto materiale venivano rinvenuti degli appunti dal tenore apparentemente inequivoco, ed in particolare un foglio di carta riportante cifre, quantità e denaro nonché la dicitura “cruda” e “cotta”, palesemente riferibile alla sostanza stupefacente “crack”.