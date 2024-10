Aggredisce la madre e i carabinieri, 40enne arrestato

Nella nottata di ieri i carabinieri della Stazione di Aprilia, congiuntamente ai colleghi della Stazione di Cisterna di Latina, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un uomo 40enne residente a Cori, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Oltre ad essersi recato presso la casa della madre, aggredendo e minacciando la donna, l’uomo ha aggredito anche i carabinieri intervenuti. Al termine degli adempimenti di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina.





Alla luce di quanto accaduto, il 40enne è indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, percosse, minacce, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi per il divieto di avvicinamento alla persona offesa.