VIDEO – Prevenzione del tumore al seno, l’evento a Gaeta

La prevenzione è la nostra arma più potente nella lotta contro il tumore al seno. Per questo presso la Sala Conferenze del Club Nautico di Gaeta, si è tenuto un importante evento dedicato alla prevenzione del tumore al seno maschile e femminile, organizzato nell’ambito del progetto #nonsolorosa. L’iniziativa nasce per sensibilizzare e normalizzare la discussione sulla prevenzione del tumore alla mammella, spesso erroneamente percepito come esclusivamente femminile.

L'evento è stato moderato da Angela Giordano, paziente oncologica, e da Annalisa Spinosa, blogger e travel designer.





L’evento si è aperto con la presentazione di #nonsolorosa, nato nei primi mesi del 2024 con l’obiettivo di diffondere informazioni cruciali sulla prevenzione del tumore al seno, che, pur essendo meno frequente negli uomini, li colpisce comunque. Questa consapevolezza è il cuore del messaggio: non è solo una malattia “rosa”.

Durante l’evento, ci hanno accompagnato ospiti illustri:

– Dott.ssa Annalisa Curcio: Direttore dell’UOC di chirurgia senologica di Forlì, una delle pochissime donne in Italia primario di chirurgia senologica, con oltre 3000 interventi di chirurgia mammaria all’attivo, alcuni dei quali riguardano pazienti di sesso maschile.

– Dott.ssa Carla Diamanti: Giornalista impegnata nella lotta contro il tumore al seno dal 2012 e presidente dell’associazione #mettiamociletette.

– Dott.ssa Claudia De Giuli: Psicologa clinica e psicoterapeuta, specializzata in psicosomatica e dipendenze, che fornisce anche supporto psicologico in ambito oncologico.

– Dott. Aldo Minutillo: Biologo nutrizionista, esperto di nutrizione umana, specializzato in patologie tiroidee, obesità e nutrizione sportiva.

– Stefano Saldarelli: Paziente oncologico e autore

– In video Giovanni Baiano medico chirurgo

L’evento si è concluso con grande e inaspettato successo ,“Un sentito ringraziamento va ai medici, agli specialisti e ai relatori che, con professionalità e passione, hanno condiviso conoscenze fondamentali e informazioni cruciali per la prevenzione del tumore al seno ponendo l’accento sul carcinoma maschile, tematica ancora oggi pressoché sconosciuta. Grazie al loro impegno, siamo riusciti a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di adottare abitudini preventive, come l’autopalpazione, i controlli regolari e una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio nonché la percezione che, in caso di malattia, una fitta rete di professionisti impedirà al paziente di sentirsi solo.

Tanti i partecipanti, donne e uomini, che con la loro presenza hanno dimostrato quanto sia importante affrontare questo tema senza distinzione di genere. Il tumore al seno maschile, troppo spesso ignorato e trascurato, ha avuto lo spazio che merita all’interno delle nostre attività di sensibilizzazione.

Un’occasione di dialogo, confronto e prevenzione, contribuendo ad aumentare la consapevolezza su un tema così cruciale per la salute di tutti con la convinzione che iniziative come questa possano fare la differenza nella vita di molte persone, continuando a lavorare per promuovere la prevenzione e il benessere della comunità.

Grazie per aver condiviso questa importante missione. Il vostro supporto ci dà la forza per continuare a lottare insieme contro il tumore al seno.