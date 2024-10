Nuovo dirigente per la Digos di Latina: è Roberta Silveri

Il Commissario Capo della Polizia di Stato Dottoressa Roberta Silveri è il nuovo Dirigente della DIGOS di Latina.

Nata a Roma nel 1992 è cresciuta a Salerno, dove nel 2016 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi di Salerno.





Nel 2017 svolge un tirocinio presso la Corte di Cassazione, per poi conseguire il diploma di Specializzazione per le Professioni Legali all’Università la Sapienza di Roma e nel 2019, si abilita all’esercizio della professione forense.

Vincitrice del concorso per Funzionari della Polizia di Stato, nel 2021 frequenta il 110° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, conseguendo il Master di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” presso l’Università la Sapienza di Roma.

Al termine del corso di formazione viene assegnata alla Questura di Trieste dove nel 2022 assume l’incarico di Funzionario addetto all’Ufficio Immigrazione, Funzionario addetto presso l’Ufficio di Gabinetto e Portavoce del Questore di Trieste.

Nel 2023 viene nominata Vice Dirigente della DIGOS di Trieste, per poi assumere la dirigenza DIGOS della Questura di Latina dove è arrivata lo scorso 15 ottobre.

La Dr.ssa Silveri prende il posto del Dr. Stefano Cilli, che dopo due anni e mezzo al timone della Digos di Latina, è stato alla Digos di Roma.

Il Funzionario è stato ricevuto dal Questore Fausto Vinci, che gli ha formulato i migliori auguri di buon lavoro.