La truffa, si fa dare i dati della carta e preleva oltre 400 euro

A conclusione di indagini scaturite dalla denuncia presentata da una ragazza di 24 anni di Priverno, i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e deferito in stato di libertà, per i reati di truffa e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, un uomo di 59 anni, residente in Giugliano in Campania.

Il predetto, dopo aver contattato tramite applicazione messaggistica la parte offesa, è riuscito a farsi fornire gli estremi della carta di credito prepagata della donna, nonché il relativo pin e codice otp, prelevando presso uno sportello ATM di Casandrino, la somma contante di euro 440,00.