Truffa online con un’auto mai consegnata, due denunciati dai carabinieri

A conclusione di un’articolata attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno denunciati per il reato di truffa un 61enne del posto e una ragazza di 26 anni residente a Signa, in provincia di Firenze.

Gli accertamenti condotti sono stati avviati lo scorso luglio, quando un 37enne indiano residente a Cisterna aveva presentato una denuncia-querela. Secondo le ricostruzioni, al termine di una trattava di compravendita, come da accordi aveva versato in due diverse transazioni la somma complessiva di 1.684 euro, a beneficio dei soggetti appena deferiti. Sarebbe dovuta seguire la consegna di un’autovettura posta in vendita su un noto sito e-commerce, purtroppo per lo straniero mai avvenuta.