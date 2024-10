Da Gaeta a Londra, passando per Roma: il corto Pesce Rosso sbarca nel Regno Unito

Un cortometraggio che parla di seconde possibilità, acqua e resilienza. Una dedica “a come reagisci a quello che ti capita”. “Pesce Rosso”, è l’ultimo lavoro del regista Daniele Frontoni sul tema di sport e disabilità, drammatico della durata di 18 minuti, prodotto da PMR Studio e presentato in prima internazionale al West London Film Festival. La kermesse è diretta dall’italiana Giorgia Cecconi, producer e attrice italiana trasferitasi oltremanica 10 anni fa, dove collabora con l’Istituto di Cultura Italiana di Londra, per la promozione di progetti italiani all’estero. Il festival londinese festeggia la prima edizione con film Made in Italy, come quello di Frontoni o come l’opera prima di Michela Giraud dal titolo “Flaminia”, che aprirà la tre giorni. Il WLFF è una realtà che dà voce ai giovani e dal respiro internazionale, anche grazie all’illustre presenza in giuria di volti come Kevin McNally, l’amato “Mastro Gibbs” de “I Pirati dei Caraibi”.

“Pesce Rosso” è un progetto mosso da temi attuali. Il montaggio del film infatti, è stato ultimato a ridosso dei Giochi Paralimpici di Francia. Le tematiche affrontate sono care al regista romano che, attraverso il nuoto racconta la vicenda di Carlotta, ragazza che con lo sport troverà la sua seconda strada dopo l’incidente che l’ha costretta in sedia a rotelle. Lo farà con il supporto di Giovanni, l’allenatore, uno che la sua personale seconda possibilità non se l’è mai data e l’ha scoperta proprio dandole aiuto. Il cast è formato da attori emergenti tra cui ci sono Giorgia Antidormi e Valerio Riondino e i fratelli esordienti al primo ciak, Gabriele e Flaviano Camponi, preparati dall’acting coach Marco Anacleti.





Il corto patrocinato dal CONI, dal CIP – Comitato Italiano Paralimpico, sostenuto dalla Fondazione Fluidra e realizzato con la collaborazione del Comune di Roma – Municipio VII, è stato girato tra Roma e Gaeta. La direzione della fotografia porta la firma dal DOP Giacomo Greco. “Pesce Rosso” è un corto che segue il precedente lavoro dedicato al mondo del calcio femminile “Maledetta Primavera” – già presentato alla Festa del Cinema di Roma nella rassegna Alice nella Città -, e anticipa i lavori del nuovo progetto in cantiere dal titolo “Malanimo”, la cui sceneggiatura è firmata da Paola Mammini (David di Donatello con la sceneggiatura di “Perfetti Sconosciuti”, di Paolo Genovese).