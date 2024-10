Viaggio in famiglia a Roma: i migliori consigli per viverlo al meglio

Viaggiare in famiglia rappresenta una delle esperienze più belle che una coppia con figli possa avere. La possibilità di creare ricordi preziosi in compagnia delle persone che più si amano, infatti, rappresenta un’opportunità impagabile. Sono diverse le destinazioni considerate ideali per simili itinerari, soprattutto quando si prendono in esame le principali mete vacanziere culturali europee. In questo scenario, Roma spicca sicuramente. La nostra meravigliosa Capitale, infatti, offre numerose attrazioni e soluzioni turistiche per le famiglie che viaggiano con i propri figli e che decidono di vivere un soggiorno di relax immersi nel fascino della Città Eterna. Ovviamente, simili itinerari richiedono anche la considerazione di alcuni fattori utili per poter godere a pieno della vacanza, senza lasciare nulla al caso, specie quando si tratta del divertimento dei propri cari. È proprio per questo motivo che, nei prossimi paragrafi, andremo a scoprire alcuni consigli e soluzioni utili per poter vivere al meglio un viaggio in famiglia a Roma.

Golf Cart tour per la città

Uno dei modi più divertenti ed efficaci per spostarsi con la famiglia al seguito in una grande città come Roma senza dover rinunciare ad ammirare le bellezze dei suoi monumenti più importanti può essere attraverso un golf cart tour in giro per la Capitale. Grazie a questa peculiare tipologia di escursioni, infatti, è possibile visitare le principali attrazioni romane in maniera comoda ed evitando lunghe camminate che potrebbero stancare i più piccoli e potrebbero creare non pochi fastidi, soprattutto in alta stagione. Un tour in golf cart consente di attraversare le tappe più importanti della città, come il Colosseo, Piazza di Spagna e la meravigliosa Fontana di Trevi, avvalendosi anche delle interessanti spiegazioni messe a disposizione dalle guide esperte sia per gli adulti che per i bambini.





Passeggiate nei parchi

Al di là delle full immersion culturali, vale la pena di vivere Roma anche per le sue bellissime aree verdi. La Città Eterna è ricca di parchi perfetti per fare delle pause rilassanti tra una visita e l’altra. Chi viaggia con la famiglia potrebbe fermarsi per un po’ al parco di Villa Borghese, tra i più grandi della città, in modo da poter godere di un buon picnic al fresco, tra i suoni dei passanti e quelli degli artisti di strada che ne popolano i sentieri. Oltre a godere del verde, poi, nei parchi romani è anche possibile affittare delle bici, fare una gita in barca sul laghetto di Villa Borghese o visitare il Bioparco. Insomma, si tratta di una soluzione unica ed originale per far svagare i bambini in dei luoghi particolarmente tranquilli, ma comunque incantevoli.

Visite interattive nei musei

Chiaramente, le coppie che visitano Roma desiderano scoprire alcuni dei dettagli più affascinanti della sua storia millenaria. I bambini, però, potrebbero non essere di questo avviso se non stimolati attraverso proposte adatte alla loro comprensione e alla loro visione del mondo. Fortunatamente, la maggior parte dei musei di Roma offrono percorsi interattivi pensati proprio per i più piccoli. Ne sono un esempio lampante le proposte per famiglie dei Musei Vaticani, all’interno dei quali è possibile accedere a spiegazioni semplificate ed attività interattive utili a coinvolgere i visitatori di età più tenera. Includere delle tappe come il Museo dei Bambini di Explora, poi, potrebbe essere un importante valore aggiunto al proprio itinerario, permettendo ai bambini di imparare attraverso il gioco e l’esplorazione e bilanciando la vacanza in modo tale da rispettare anche le esigenze dei figli. Sempre in questi termini e rimanendo in tema musei, è consigliato prenotare online i biglietti per le varie attrazioni, per evitare attese lunghe e tedianti.