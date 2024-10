Si incontrano dopo essersi conosciuti sui social, ma lei muore

Dramma a Latina, la vittima una giovane di 24 anni della periferia di Roma che era venuta nel capoluogo pontino nella serata di domenica per incontrarsi con un giovane del posto di un anno più grande conosciuto su Tinder, il social che aiuta a far incontrare persone per appuntamenti galanti o a sfondo piccante.

A dare l’allarme è stato il giovane di 25 anni del posto che, nella serata di domenica, ha allertato il numero per le emergenze che ha portato sul posto gli uomini del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.





Intervenuti anche gli agenti di Polizia che hanno ricostruito con la testimonianza del giovane le ultime ore della donna. La Procura, in attesa dei risultati dell’autopsia, ha aperto un’inchiesta. Da capire se ci sono eventuali responsabilità, se la giovane soffrisse di problemi di salute pregressi o se si sia trattata di una tragica fatalità.