Più di 40 premi in 70 giorni per Fiabexit, cortometraggio girato a Lenola

“Fiabexit” è il titolo di un cortometraggio girato integralmente a Lenola qualche mese fa. E’ prodotto dal festival Inventa un Film e dall’’Amministrazione comunale di Lenola (progetto “Lenola Domani” finanziato nell’ambito dell’investimento 2.1 Attrattività dei borghi M1C3 PNRR – progetto IBEX). Produzione esecutiva Daitona.

Tra gli attori principali volti noti del piccolo e grande schermo: Alessandra Masi, Nicola Trambusti, Azzurra Martino, Fabio De Caro, Francesca Della Ragione, Giuseppe Pestillo, Liliana Fiorelli, Marco Marchese, Marina Savino, e i giovanissimi Anna Fasolo e Salvo Adado.





Il soggetto e la sceneggiatura di “Fiabexit” sono di Ermete Labbadia, ideatore e direttore artistico del festival Inventa un Film di Lenola. Il cortometraggio è diretto da JAB (Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga), vincitori del premio per la miglior regia all’edizione 2021 di Inventa un Film; il direttore della fotografia è Daniele Trani, per ben tre volte vincitore del premio come miglior fotografia al festival di Lenola.

Ben 42 i premi (10 in Italia e 32 in territorio estero) ottenuti e comunicati nei primi due mesi per il cortometraggio, che ha avuto la sua prima il 31 luglio 2024 come evento speciale fuori concorso nella serata inaugurale del 26° festival Inventa un Film Lenola.

In pratica con soli due mesi di vita “Fiabexit” è già il cortometraggio italiano più premiato del 2024.

20 i premi assegnati direttamente all’opera: tra i più rilevanti quelli come miglior cortometraggio internazionale al Madrid Shorts Film Festival e al Rohip International Film Festival di Kallai, in India, l’ “Honorable Mention Winner for Cinema Bellissimo” all’ 11° Highland Park Independent Film Festival di Los Angeles e il premio principale della Giuria al V International Short Film Festival “Diogenes 2024” di Tbilisi (Georgia), Odessa (Ucraina) e Tallinn (Estonia), dove si è aggiudicato anche il premio della Giuria degli Studenti.

Dieci i premi vinti per la miglior sceneggiatura, scritta dal lenolese Ermete Labbadia tra cui Wine Dark Short Film Festival di Londra, festival cinematografico interamente dedicato alla salute mentale e alla neurodiversità, il 3° Sweden Film Awards di Stoccolma, il 2° Kollywood International Film Festival Chennai, in India, il 3° Eastern Europe Film Festival di Craiova, in Romania e il 2° Apollo Film Festival Nardò, che lo ha premiato con questa motivazione: “Una sceneggiatura molto ben strutturata, che si anima dentro una realtà dura e difficile, e un mondo illusorio e fiabesco, nel quale sono calati i protagonisti di questo racconto, in una fusione molto accattivante. Una narrazione che proietta lo spettatore all’ interno di un mondo magico ma effimero, proprio come i sogni e le illusioni dei personaggi del film”.

Tre i premi vinti da Fiabexit per la miglior regia, siglata da JAB (Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga), tra cui il premio Mario Monicelli all’8° N.I.F.F Noto International Film Festival con questa motivazione: “La magia e la realtà del cinema in versione contemporanea mischiate insieme con grande abilità registica ricca di rimandi ai Maestri del genere, Monicelli, Comencini, Tim Roth e perfino Carmelo Bene, senza dimenticare, anzi rendendogli costante omaggio e richiamo, Matteo Garrone. Ma la regia di JAB ha magnifici momenti di originalità nei raccordi, tutti teatrali, fra una fiaba e l’altra nei cambi nelle modalità di ripresa, e nelle “spiritose” e dichiarate citazioni da “Nuovo Cinema Paradiso”, alla “Dolce Vita” di Fellini trasformando il film in una narrazione teatrale per immagini: la fantasia non è più al Potere, ma film come questo aiutano a riprenderselo”.

Tre i premi ottenuti per Fiabexit dal direttore della fotografia, Daniele Trani, tra cui spicca quello ottenuto al 5° Kobani International Film Festival,in Germania, due i premi ottenuti dall’attrice Alessandra Masi (Cenerentola) e uno dall’attore Nicola Trambusti (Il cappellaio matto).

Due anche i premi ottenuti per la produzione e uno per la scenografia (Samantha Giova), ottenuto quest’ultimo all’8° N.I.F.F Noto International Film Festival.

Ma oltre ai 42 premi, Fiabexit ha ricevuto anche la comunicazione di selezione da 57 festival di 23 nazioni diverse, gran parte dei quali avrà il proprio svolgimento nelle prossime settimane: tra questi il 13° Africa International Film Festival (AFRIFF), che si svolgerà dal 3 al 9 novembre 2024 a Lagos, Nigeria e il 6° Nepal Cultural International Film Festival di Kathmandu, festival cinematografici tra i più importanti e storici dei loro continenti.