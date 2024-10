Merce falsa, ambulanti in fuga alla vista della polizia: sequestro a Latina

Nella serata di domenica la polizia è intervenuta in zona Latina Lido, dove alcuni soggetti stranieri, presumibilmente di origini nordafricane, avevano messo su alcuni banchetti in cui era merce contraffatta pronta per essere venduta.

In particolare i poliziotti della Squadra Volante, impegnati nei consueti servizi di osservazione e di controllo del territorio, insospettiti dalla presenza di un folto numero di persone accalcate nel piazzale antistante l’affaccio sul mare, hanno deciso di avvicinarsi. Mentre si approssimavano a piedi, da lontano hanno notato la presenza di quattro uomini che esponevano di articoli di pelletteria contraffatti, motivo che aveva radunato tutte intorno molte passanti.





Alla vista degli agenti che si avvicinavano, i quattro ambulanti si sono subito dileguati, abbandonando sul posto la merce e utilizzando come via di fuga la vicina spiaggia, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

“I poliziotti – rende noto la Questura di Latina – hanno quindi proceduto con il sequestro a carico di ignoti di tutta la merce esposta, numerosi oggetti di pelletteria riportanti noti marchi di lusso e segni contraffatti. Il loro intervento ha permesso di sventare la vendita degli articoli contraffatti, attività che avrebbe garantito ai malfattori illeciti guadagni”.