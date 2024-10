In bici con oltre 130 grammi di hashish e quasi mille euro: 22enne di Formia arrestato

Nell’ambito delle attività riferite al controllo del territorio, rivolte in particolare al contrasto del traffico delle sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Formia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 22enne del posto.

Il ragazzo è incappato in un controllo in pieno centro, mentre era alla guida di una bicicletta. I carabinieri hanno avuto il sentore che potesse occultare droga, quindi hanno proceduto a perquisirlo, rinvenendo 136 grammi complessivi di hashish e 975 euro ritenuti provento di spaccio, oltre a due telefonini presumibilmente utilizzati per i contatti con gli acquirenti della sostanza sequestrata.





Al termine delle formalità di rito il 22enne è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto presso la propria abitazione, in regime di domiciliari.