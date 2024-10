Furto all’autolavaggio, arrivano i carabinieri: un arrestato. Caccia ai complici in fuga

La scorsa notte, su richiesta pervenuta alla centrale operativa, i carabinieri della sezione Radiomobile e Stazione di Campoverde di Aprilia sono intervenuti presso un autolavaggio della zona, dove si stava consumando un furto.

Giunti sul posto, gli operanti sono riusciti a bloccare un’auto, nonostante un tentativo di darsi alla fuga durante il quale i malfattori hanno danneggiato le autovetture dell’Arma. Dall’interno del veicolo sono scesi quattro malviventi, tre riusciti a dileguarsi, uno bloccato. Si tratta di un 25enne albanese residente ad Albano Laziale.





Dagli accertamenti successivamente condotti sul mezzo abbandonato dai malfattori in fuga, è emerso che era stato trafugato il primo ottobre a Velletri, così come per le targhe montate sullo stesso, rubate l’8 ottobre e appartenenti ad un altro veicolo, poi rinvenuto lo stesso giorno.

I ladri avevano asportato monete dai cassetti dell’autolavaggio, rinvenute e sottoposte a sequestro unitamente alle attrezzature varie utilizzate per compiere il furto. Il 25enne è stato tratto in arresto per i reati di furto aggravato, danneggiamento e ricettazione in concorso, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. Continuano le indagini per identificare i tre fuggitivi.