Ubriaco, provoca i passanti e cerca di picchiare i poliziotti: arrestato

Durante la scorsa notte la polizia di Latina è intervenuta in una via del centro cittadino: al numero unico per le emergenze 112 era stata segnalata la presenza di una persona molesta che, incrociando altri ragazzi, li provocava per indurli al litigio, minacciandoli senza motivo e spintonandoli.

I poliziotti della volante hanno immediatamente individuato il soggetto segnalato, in evidente stato di alterazione alcolica, il quale si è mostrato sin da subito poco collaborativo e insofferente al controllo, rivolgendosi agli operanti con frasi di ingiuriose e minatorie e tentando di colpirli prima con un pugno, non riuscendovi, per poi scagliarsi contro di loro.





Lo stesso è stato quindi bloccato e, alla luce delle condotte descritte, tratto in arresto per i reati di minaccia e violenza a pubblico ufficiale.

L’arrestato è stato condotto innanzi al Tribunale di Latina per la prevista udienza di convalida ed eventuale giudizio direttissimo, al termine del quale è stato convalidato l’arresto. A seguire, la remissione in libertà.