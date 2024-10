Scippano una donna a Terracina, ma la fuga è interrotta da due cittadini: in manette

La scorsa notte la polizia di Terracina è intervenuta in una strada del centro: al numero unico per le emergenze 112 erano arrivate diverse segnalazioni relative ad uno scippatore bloccato dai cittadini.

Una volta sul posto gli agenti hanno immediatamente preso in consegna uno straniero, indicato quale autore dello scippo di una borsa ai danni di una ragazza, presente sul posto. Dopodiché si sono recati verso un vicino capanno dove, a detta dei testimoni, si era rifugiato un complice. L’uomo, che si era nascosto nel tentativo di sottrarsi all’arresto, è stato individuato e bloccato.





Presso gli uffici del locale Commissariato è stato possibile ricostruire l’accaduto. La persona offesa in sede di denuncia ha raccontato come stesse passeggiando insieme a due amiche quando, improvvisamente, un uomo le ha strappato la borsa e, insieme ad una seconda persona, è corso via a piedi. La vittima ha quindi gridato per chiedere aiuto e due giovani sono immediatamente intervenuti in suo soccorso, rincorrendo e bloccando l’uomo con la borsa, mentre il secondo fuggitivo si era nascosto per far perdere le proprie tracce.

“I due valorosi giovani, insieme alla donna, hanno atteso l’intervento della polizia ma continuando a sorvegliare a vista lo stabile dove poi il secondo malfattore è stato rintracciato”, spiega la Questura di Latina. La borsa, che conteneva circa 200 euro, un telefono cellulare ed effetti personali, è stata restituita alla malcapitata.

I due arrestati sono stati condotti innanzi al Tribunale di Latina per la prevista udienza di convalida ed eventuale giudizio direttissimo, al termine del quale è stato convalidato l’arresto ed i due uomini sono stati rimessi in libertà.

“Ancora una volta – sottolinea la Questura – la sinergia tra cittadini e polizia è stata determinante per la salvaguardia della collettività, permettendo inoltre di assicurare alla giustizia i responsabili”.