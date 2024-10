Furto notturno nella farmacia comunale, ladro arrestato a Formia

Nella notte tra giovedì e venerdì, a Formia, gli agenti del Commissariato locale hanno tratto in arresto un 32enne italiano per un furto aggravato perpetrato all’interno di un farmacia. Si tratta di un soggetto con a carico svariati pregiudizi di polizia e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

I poliziotti sono stati allertati in piena notte da una segnalazione pervenuta alla sala operativa, circa la presenza di un ladro all’interno della farmacia comunale.





Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori della volante hanno trovato all’esterno dell’attività commerciale una guardia giurata, in servizio presso il vicino pronto soccorso, che ha riferito di aver sentito alcuni rumori all’interno dei locali della farmacia e di aver quindi dato l’allarme. Avvicinatisi alla vetrina infranta i poliziotti hanno individuato l’uomo, con il volto travisato, che alla vista degli operanti tentava di nascondersi.

L’ingresso degli agenti nella farmacia ha spinto il 32enne a consegnarsi, la successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella tasca sinistra del pantalone oggetti atti allo scasso.

L’uomo è stato pertanto condotto presso gli uffici del Commissariato e dai successivi accertamenti è emerso che, adiacente alla vetrina della farmacia infranta e parzialmente divelta, vi era la presenza di un estintore, di proprietà dell’ospedale e sottratto nell’adiacente parcheggio, verosimilmente utilizzato per infrangere i vetri.

Arrestato in flagranza dagli agenti, per l’uomo è stato disposto il rito per direttissima, tenutosi nella mattina di venerdì. All’esito, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari, con rinvio ad una nuova udienza fissata per il prossimo 25 ottobre.